أغاني وطنية وحماسية لمواهب الأوبرا على المسرح المكشوف.. غدًا

كتب - محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمسية وطنية يقدمها مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور محمد عبد الستار، بمشاركة فصل كورال ذوي القدرات الخاصة بقيادة وتدريب ميرفت فريد همام، وذلك في الثامنة من مساء غدٍ الخميس 9 أكتوبر على المسرح المكشوف، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

يتضمن الحفل باقة من الأغاني الوطنية والحماسية التي تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء، منها: عدّى النهار، آه يا عبد الودود، سمينا وعدّينا، حلفونا، كتبوا التاريخ بدمهم، على الشهادة، سلام يا دفعة، أم الشهيد، ثابت يا بلدي، هنا مصر، دولا مين، لفي البلاد يا صبية، رايحة فين يا عروسة، أم البطل، حلوة بلادي السمراء، أحلى بلد بلدي، مكتوب لي أغنيلك، بسم الله الله أكبر، تحيا مصر، وميدلي وطني.

ويشارك في الأداء مجموعة من المواهب الشابة، منهم: محمد أيمن، أبو القاسم أحمد، بسمة ثابت، مريم طارق، حنين سامح، صفاء، عز الدين سامح، علي فرج، أميرة عزت، هادي خالد، مصطفى عبد الرحمن، أميرة أبو العلا، تالية محمد، رؤى، مهند عماد، فاطمة محمود، ماري مجدي، فريدة إسلام، ستيفن روماني، عاصم محمد، وجاسمين طارق.

يُذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر تتواصل طوال الشهر، وتشمل عددًا من الفعاليات والعروض الفنية المتنوعة على مختلف مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.