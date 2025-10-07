باسم يوسف: لا أنزعج عندما يصفني البعض بـ"الأراجوز"

كتبت - داليا الظنيني:

تحدث الإعلامي باسم يوسف في أول ظهور له بعد غياب 10 سنوات عن الإعلام المصري، عن الشائعات التي طاردته، وأسباب ابتعاده عن مصر، وتقييمه لتجربته الكوميدية، وموقفه من القضية الفلسطينية.

وحول دفاعه عن القضية الفلسطينية مؤخرًا، أشار باسم إلى أنه يرى وجود أشخاص دافعوا عن القضية الفلسطينية أكثر منه، حيث تعرضوا للسجن والموت، معتبرًا أنه "ليس عدلًا" أن يحظى هو بهذا الاهتمام والشهرة وينسى الناس الحقيقيون الذين ضحوا ودفعوا الثمن.

وأوضح أنه وجد نفسه في أماكن "ليست بتاعته"؛ فعلى الرغم من حبه للكوميديا، إلا أنه وجد نفسه يتحدث في السياسة، مشيرًا إلى أن الناس "عايزة تتسلى ومستعدة تدفع فلوسها عشان تتسلى".

وأكد يوسف أنه لا ينزعج من وصفه بـ"الأراجوز"، بل يتقبل ذلك بقوله: "أنا كده، وبضحك الناس، وبيتدفع لي فلوس عشان أضحك الناس".

وأعرب يوسف عن شعوره بأنه لا يستحق كل هذا الجدل المثار حوله.

وأشار إلى أن بداياته بعد سفره إلى أمريكا كانت بالظهور في الندوات والتدريس في المحاضرات.

وحول عدم استمرار عرض برنامجه الناجح "البرنامج"، أكد باسم أنه وليد عصره، مشيرًا إلى أن الكوميديا عمرها قصير، وأن الكوميديا السياسية "عمرها أقصر".