"بودكاست ماسبيرو" ينشر آخر حوار مع الدكتور أحمد عمر هاشم قبل رحيله

انطلق اليوم "بودكاست ماسبيرو" بحوار خاص مع الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ولطالما كان الدكتور أحمد عمر هاشم ضيفا علي الإذاعة المصرية ، وصوت العالم الفقيه في إذاعة القرآن الكريم.

وعلي امتداد حياته حتي رحيله في أكتوبر عام 2025 كان نموذجاً للوسطية والاعتدال ورمزاً لسعة الاطلاع وبلاغة الخطاب.

وتبث قناة "بودكاست ماسبيرو" علي موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي آخر حوار مع الدكتور أحمد عمر هاشم قبل مرضه الأخير، وهو الحوار الذي أهداه الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لماسبيرو.

تحدث هاشم خلال اللقاء عن الشخصيات التي تأثر بها خلال مسيرته الحافلة، فقد تأثر كثيراً بوالده رحمه الله، فقد كان يسير على خطاه، وكان يصحبه إلى لقاءات زملائه وأصدقائه من كبار العلماء مثل الشيخ عبدالله الشربيني، د. طه الديناري عميد كلية الشريعة الأسبق، د. عبد السميع شبانة بكلية اللغة العربية، ود. محمود عبد الغفار وكيل كلية أصول الدين .

وأضاف أنه تأثر كذلك بالشيخ محمود أبو هاشم فقد كان يعيش حياته كلها مع الشيخ، يسافر ويدرس ويراجع دروسه معه، لا يتركه إلا عند النوم.