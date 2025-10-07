بجوار مقام أحد الأولياء.. أين سُيدفن د. أحمد عمر هاشم؟ - صور

تشيع بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، جنازة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بمسقط رأسه بقرية بني عامر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يواري جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم الثرى، بجوار مقام عمه العارف بالله، الشيخ محمود أبو هاشم أحد علماء الأزهر، بقرية بني عامر.

وقال مصدر مقرب من أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، إن الأسرة تعكف الآن على بناء المقام الخاص بعضو هيئة كبار العلماء، على بعد ما يقرب من 100 سنتم من مقام الشيخ محمود أبو هاشم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز سرادق عزاء كبير بقرية بني عامر، لاستقبال المعزين في وفاة العالم الجليل.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع مع المرض، و سيتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.