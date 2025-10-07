لجان تفتيش مفاجئة.. 7 مطالب برلمانية لحماية آثار مصر من السرقة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حول ما أعلنته وزارة السياحة والآثار عن اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة رغم تأكيدات الوزارة أن المقبرة مغلقة تمامًا منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي.

وتساءل أمين: كيف تُسرق لوحة أثرية بهذه القيمة من مقبرة مغلقة منذ سنوات دون اكتشاف ذلك إلا بعد مرور فترة طويلة؟ ومَن المسؤول عن تأمين المقبرة ومخازن الآثار؟ وما آليات الرقابة الحالية على المواقع المغلقة؟ وهل هناك أطراف داخلية متورطة في تسهيل خروج تلك القطعة النادرة؟ وما خطة الحكومة لاستعادة اللوحة المسروقة وتعقب الجناة؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية؟

وتقدم النائب بـ7 مطالب للحكومة للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار؛ وهي:

1 - إطلاق منظومة إلكترونية مركزية لجرد القطع الأثرية وربطها بالصور ثلاثية الأبعاد والـ QR Code لتسهيل التتبع الفوري لأية قطعة.

2- تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار حديثة في المقابر والمخازن الأثرية، تعمل بالطاقة الشمسية وتُربط بغرفة عمليات مركزية في الوزارة.

3- تشكيل لجان تفتيش مفاجئة على المواقع والمخازن الأثرية المغلقة، بمشاركة ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.

4 - تغليظ العقوبات على جرائم سرقة الآثار أو التهاون في حمايتها لتصل إلى السجن المشدد والغرامات الضخمة.

5 - تدريب وتأهيل الحراس والموظفين بشكل دوري على أحدث أساليب التأمين ورصد محاولات السرقة.

6 - التعاون الدولي مع الإنتربول والمنظمات الثقافية العالمية لتعقب أي آثار مصرية مسروقة في الخارج واستعادتها.

7 - تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن أية محاولة تهريب أو بيع مشبوه لآثار مصرية نادرة.

وطالب النائب الحكومةَ بالإعلان عن نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن ومصارحة الشعب بكل التفاصيل؛ حفاظًا على التراث الأثري المصري الذي يمثل هويةَ الوطن وتاريخه.