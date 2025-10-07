نعى الجامع الأزهر، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي لبّى نداء ربّه بعد عمرٍ حافلٍ بالعلم والدعوة وخدمة الإسلام والمسلمين.

وبحسب بيان للجامع الأزهر نشر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "نسأل المولى - عز وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة.

ونشرت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "ننعي إلى العالم العربي والاسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الامام الشريف أ د / أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، ويوم الخميس بمدينة القاهرة.