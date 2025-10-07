خالد العناني: فخور بكوني أول مصري وعربي يفوز بمنصب مدير اليونسكو

أعرب الدكتور خالد العناني، المرشح الفائز بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، قائلا: "أشعر بفخر عظيم كوني أول مصري وأول عربي وثاني إفريقي يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عامًا من تاريخ المنظمة".

وأضاف العناني، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا حلم قديم طالما سعت إليه مصر، وتقدمت فيه خلال سنوات سابقة بعدد من المرشحين الأكفاء، لكن لم تُكتب لنا أو لأي مرشح عربي فرصة النجاح، هذه المرة، أرى أن الدولة المصرية عملت بطريقة علمية ومدروسة للغاية".

وأوضح أن طرح ترشح مصر للمنصب بدأ منذ عام 2022 كمقترح من وزارة الخارجية، وكان مخططًا أن يتم التقديم الرسمي عام 2025، إلا أن توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الترشح مبكرًا أدى إلى تشكيل لجنة وطنية لاختيار المرشح المصري.

وأضاف: "تشرفت بكوني المرشح الرسمي لمصر، وتم الإعلان عن ذلك بقرار من دولة رئيس الوزراء في أبريل 2023، مع صدور تعليمات واضحة من الرئيس بتكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم هذا الملف المهم".