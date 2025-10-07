أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر وحتى الأحد 12 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة ليلا ونشاط لحركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد).

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة على مناطق من مطروح.

ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وكذلك اضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعالمين والإسكندرية و والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد .

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري يومي الأربعاء 8 أكتوبر والخميس 9 أكتوبر.

اقرأ أيضا:

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب