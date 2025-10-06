عمرو أديب يعلق على فوز خالد العناني بـ"اليونسكو"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن فخره واعتزازه بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يقود هذه المنظمة الأممية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "بكل فخر وغرور.. اسأل إزاي مدير اليونسكو ميبقاش مصري؟" مشددًا على أن لمصر أحقية تاريخية في هذا المنصب بعد أكثر من 70 عامًا من الانخراط في المنظمة، وذكر بوضوح أن "مصر هي بلد الثقافة، إحنا معندناش حاجة تانية."

وأشار أديب إلى أن مصر "رمز الثقافة والشهرة"، لافتًا إلى وجود شخصيات مصرية حائزة على جائزة نوبل في الأدب وأن مصر هي "الكادر الفاعل" في اليونسكو.

كما لفت أديب إلى أن فوز العناني بـ 55 صوتًا من أصل 57 هو دليل على ثقل مصر التاريخي والثقافي على المستوى العالمي، ومكانتها المتميزة الناتجة عن "تراكم الثقافات.

