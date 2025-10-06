أعرب الفنان يحيى الفخرانى عن سعادته البالغة بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل مكسباً كبيراً للمنظمة الدولية بفضل إمكانيات العناني "المهنية والإنسانية".

وقال الفخراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مبروك لمصر"، مشدداً على أنه بحكم معرفته الشخصية به، "لو لم يكن قد فاز بهذا المنصب، لكانت الخسارة للمنظمة وليس لشخصه".

وأعرب الفخراني عن قلقه الشخصي على صديقه، قائلاً: "أنا مشفق عليه شخصيًا، لأن مثل هذه المناصب تمثل عبئًا كبيرًا عليه وعلى أسرته".

ولفت الفخراني إلى أن وجود العناني، كونه مصرياً وثاني إفريقي يتولى هذا الدور، يعد مكسباً لليونسكو، ليس فقط لكونه "رجلاً على المستوى الإنساني عالياً جداً"، بل ونشاطه الملحوظ منذ توليه وزارة الآثار والسياحة.

