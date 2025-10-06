وجّه فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، خالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية والعالم العربي بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال حسني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أتقدم بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية والعالم العربي بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، فاختياره لهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجاً لجهود الدولة المصرية بتاريخها العريق، وتضافر العالم العربي، فضلًا عن المسيرة العلمية المتميزة للدكتور العناني".

وأضاف: "أثق بأن خبرته ورؤيته المستنيرة ستسهم في تعزيز دور المنظمة في خدمة الثقافة والتراث وترسيخ قيم الحوار والسلام والتسامح. متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة نحو مزيد من الإسهام في خدمة الإنسانية وصون التراث العالمي".

وأسفرت عملية التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، عن فوز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، لحصوله على أغلبية الأصوات، إذ اكتسح «العناني» نظيره الكنغولي بحصوله على 55 صوتا مقابل صوتين للمرشح المنافس.

