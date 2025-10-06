تقدم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، نيابةً عن نفسه وعن جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه المُشرف بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأعرب الوزير، عن بالغ تقديره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يُعد فخرًا لمصر ولجميع أبنائها في ظل ما يتمتع به الدكتور خالد العناني من خبرات أكاديمية وتنفيذية وما قدمه من إنجازات وإسهامات بارزة على المستويين الوطني والدولي.

وأشار إلى أن ذلك يُسجَّل إضافة جديدة تُثري مسيرة مصر الحافلة بالإنجازات الدبلوماسية والثقافية، وكذلك لإنجازات الدول العربية والأفريقية، ويمثل انعكاساً لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تمكين ودعم الكفاءات الوطنية المتميزة.

كما أعرب شريف فتحي عن خالص تمنياته للدكتور خالد العناني بدوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للمزيد من التعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة بما يعزز دورهما في حماية التراث الإنساني ودعم الحوار الثقافي وتعزيز التعاون الدولي.

اقرأ أيضا:

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب

موعد تسكين طلاب الفرقة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر

السيدة انتصار السيسي: نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء