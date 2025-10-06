إعلان

البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر

كتب : محمد أبو بكر

05:01 م 06/10/2025

قداسه البابا تواضروس الثاني

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ قداسه البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

وأكد قداسته أن مصر غالية علينا جميعًا وعلينا أن نجتهد فيها ونحقق أحلامنا بالمشروعات والاجتهاد ونحافظ عليها.

ونصح الشباب الذين يتركون مصر بحثًا عن عمل ويغادورنها عبر المراكب بطرق غير شرعية تعرض حياتهم للخطر، بالبقاء في مصر والسعي للرزق فيها سواء داخل بلدانهم أو في أي مدينة مصرية، مؤكدا أنهم يستطيعون أن يقوموا بعمل مشروعات صغيرة لا تتطلب رأس مال كبير.

وعن تاريخ الكنيسة القبطية، قال قداسته أنها كنيسة عريقة كرز بها مار مرقس الرسول وصارت مصر أول بلد تنال الإيمان بالمسيح في أفريقيا، وهي من أوائل البلاد التي عرفت المسيح على مستوى العالم.

