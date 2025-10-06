كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد تضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية العمال، أبرزها إلزام أصحاب الأعمال بكتابة العقود بشكل رسمي يحدد بوضوح البنود المتعلقة بالأجر والإجازات والحقوق، بما يمنع أي حالات فصل تعسفي أو استغلال للعامل.

وأوضح "جبران"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أنواع العقود الجديدة تشمل الدائم والمحدد المدة وعقد العملية، بما يتيح مرونة في التعاقد مع الحفاظ على حقوق العمال، مضيفًا: "هدفنا أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة طردية قائمة على الأداء والكفاءة وليس على التحكم أو الإكراه".

كان وزير العمل، قد وجّه في وقت سابق جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين، وضمان سلامتهم في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والإنتاج.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر