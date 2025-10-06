تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال جولة مفاجئة، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة مراحل التصنيع والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد معرض منتجات شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ثم قام بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة؛ حيث تضم أربعة مصانع، هي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، وتم المرور على خط تجميع الطابات.

وأكد صلاح أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تعد من كبرى القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط، وتلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، وأطقم العمل بها من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج، وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كل المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة بالاشتراك مع كل الشركات التابعة للوزارة؛ لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وتابع الوزير، أثناء الجولة، مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة (م/300 الحربي)، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني.

جدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 17 فبراير 2020، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، وتمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle ، والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات، والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.