ماسبيرو يعلن إطلاق استديو نهري- صور



يستعد نادي الإعلاميين بالمنيل لافتتاح استديو ماسبيرو النهري، بعد انتهاء أعمال التطوير بالنادي.



وقال محمد إبراهيم نائب رئيس التليفزيون ورئيس النادي: لقد بذلنا جهداً كبيراً في تطوير النادي في الآونة الأخيرة، وقد عاد التواجد والحضور من قبل الأعضاء بعد تراجع كبير في أوقات سابقة.

وأضاف في بيان صحفي: سنبذل أقصي ما نستطيع من أجل راحة السادة رواد النادي، وتقديم الخدمة اللائقة لأبناء الهيئة الوطنية للإعلام.



وأوضح: سيقوم الكاتب أحمد المسلماني بافتتاح استديو ماسبيرو النهري قريباً، ويمكن لبرامج ماسبيرو أن تبدأ التصوير بالموقع خلال أيام، وهو موقع ساحر يطل على نيل القاهرة، ويمتلك جمالاً استثنائياً بالنهار والمساء على السواء.