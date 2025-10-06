تفاصيل مسابقة "تحدي علوم المستقبل" لاكتشاف الموهوبين بالمعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، الباب لجميع الطلاب للمشاركة في النسخة الخامسة من مسابقة "تحدي علوم المستقبل"، التي ينظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب الراغبين في المشاركة، للاشتراك في الفترة 6 و 23 أكتوبر الجاري، من خلال الرابط التالي: من هنا

شروط التقدم لمسابقة تحدي علوم المستقبل

- تتشكل كل فرقة من طالبين على الأقل و3 طلاب كحد أقصى تحت إشراف مشرف (مدرس).

- تتراوح أعمار المشاركين بين 10 و18 سنة في تاريخ 15 أكتوبر 2025.

- تقسيم الفرق لفئتين: الناشئين (10 – 13 سنة)، والمحترفين (14 – 17 سنة).

- يجب أن يكون أعضاء الفريق من نفس الفئة العمرية.

- الالتزام بتوافق المشاريع مع موضوعات المسابقة ودليل قواعدها.

أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية الموهوبين والمتميزين، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية، مؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف القدرات العلمية لدى طلاب الأزهر، وإعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور إسماعيل الشربيني، المنسق العام للمسابقة بقطاع المعاهد الأزهرية، إن المشاركة في "تحدي علوم المستقبل" تمنح الطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم في البحث العلمي والعمل الجماعي وحل المشكلات، موضحا أن القطاع يعمل على توفير كل سبل الدعم الفني والإداري لضمان مشاركة فعالة ومتميزة، داعيًا الطلاب إلى المشاركة وسرعة التسجيل وتشكيل فرق قوية تعكس مستوى الإبداع داخل المعاهد الأزهرية.