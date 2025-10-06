كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، عن صدور تعليمات مشددة من الوزيرة الدكتورة منال عوض، إلى قطاع التفتيش بالوزارة، بشأن شن حملات مستمرة على مختلف الوحدات المحلية والأحياء والمدن خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن التعليمات الصادرة إلى قطاع التفتيش بالوزارة تضمنت تكثيف الحملات المفاجئة على المحليات من أجل متابعة ورصد المشكلات على أرض الواقع، وبخاصة في ملفات النظافة والتصالح والتراخيص ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف المصدر، أن قطاع التفتيش له صلاحيات موسعة في الرقابة على أداء المحليات بالأحياء والمدن وغيرها على مستوى جميع المحافظات، حيث يصدر القطاع تقريرًا بنتائج حملاته للعرض على الوزيرة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتابع المصدر، أن دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لا يقتصر فقط على التفتيش والرقابة، ولكنه يختص بمتابعة إزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتأكد من حل مشكلات المواطنين، من خلال زيارات أخرى لنفس الأماكن التي تم رصد المشكلات بها، للوقوف على الحلول التي تمت على أرض الواقع.

