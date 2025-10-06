انتخابات اليونسكو.. معركة شرسة تميل كفتها نحو المرشح المصري

ينطلق ماراثون سباق الانتخابات على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، اليوم الإثنين، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، التي شغلت المنصب لولايتَين متتاليتَين لمدة 8 سنوات.

واقتصر السباق، بعد انسحاب المرشحة المكسيكية غابرييلا راموس، في 25 أغسطس الماضي، على مرشحَين فقط؛ هما الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري الأسبق، وفيرمين إدوار ماتوكو، مرشح الكونغو الذي تقدّم بترشيحه قبل يومَين فقط من انتهاء المهلة في مارس الماضي.

ويرجح المتابعون أن تكون فرص المرشح المصري أوفر حظًّا من منافسه؛ إلا أن ما يجعل الصراع شرسًا في هذه الانتخابات هو ما يتمتع به ماتوكو من خبرة طويلة في اليونسكو يعود تاريخها إلى عام 1990؛ حيث شغل عدة مناصب في المنظمة الدولية، كان آخرها نائب المديرة العامة للشؤون الإفريقية.

ومن المتوقع أن يُحسم السباق من الجولة الأولى للتصويت، عندما يجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة المكون من 58 عضوًا لإجراء الانتخابات، على عكس أغلب الانتخابات السابقة التي كانت تحتاج إلى جولات عديدة لحسم النتيجة.

وتتميز المنافسة هذا العام بالبساطة؛ نظرًا لاقتصارها على مرشحَين فقط، مما يقلل من احتمالية الحاجة إلى جولة اقتراع ثانية، إلا في حالة التعادل في الأصوات.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة؛ إذ تحدد مَن سيرأس هذه الوكالة الأممية المتخصصة، التي تأسست عام 1945، وتتخذ من باريس مقرًّا لها؛ بهدف تعزيز القيم الإنسانية المشتركة من خلال تدعيم مجالات التربية والعلم والثقافة، ووضع المعايير والأدوات وتطوير المعارف؛ بهدف إيجاد حلول لبعض أكبر التحديات في عصرنا الحالي، كما تدعم عالمًا يسوده أكبر قدر من المساواة والسلام، وتعمل "اليونسكو" مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 194 دولة على عدة ملفات؛ مثل حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث الإنساني، وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها.

مصر تحشد الدعم للدكتور خالد العناني

وكثفت مصر من جهودها لحشد الدعم للدكتور العناني منذ الإعلان عن ترشحه؛ ففي أبريل 2023 أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اعتماد المجلس ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب مدير عام اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لمصر.

وجاء القرار استنادًا إلى المؤهلات التي يتمتع بها الدكتور العناني وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة، فضلًا عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدَين الوطني والدولي في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي تعد نتاجًا لخبراته التي تمتد لأكثر من 30 سنة في مجالات التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة.

وتبنَّت جامعة الدول العربية قرارًا على مستوى القمة في مايو 2024، بدعم وتأييد ترشيح الدكتور العناني باعتباره المرشح العربي الوحيد لهذا المنصب؛ وهي المرة الأولى التي يحظى فيها مرشح بإجماع عربي واسع بهذا الشكل، ما يعكس تطلعات الدول العربية لدور فاعل داخل المنظمة الدولية، وأهمية القيادة العربية لليونسكو في المرحلة المقبلة.

وحصل العناني على تأييد الاتحاد الإفريقي في فبراير 2024 ويوليو 2024 ويوليو 2025؛ الأمر الذي يؤكد الاصطفاف الإفريقي الرسمي خلف الترشيح المصري، تقديرًا لكفاءة وقدرة العناني وانعكاسًا لثقة القارة الإفريقية في مصر؛ لتحقيق التطلعات المشتركة للدول الإفريقية.

ويُعد خالد العناني (54 عامًا) شخصية بارزة معروفة بخبراتها وإسهاماتها البارزة في مجالات متعددة؛ مثل التعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة والإدارة والخدمة العامة والعلاقات الدولية، وشغل العناني سابقًا منصب وزير السياحة والآثار في مصر، وهو يعمل حاليًّا أستاذًا في علم المصريات بجامعة حلوان؛ حيث انضم إلى هيئة التدريس منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولم يقتصر تدريسه للحضارة والآثار والكتابة المصرية القديمة على مصر فقط، بل امتد ليشمل مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة.

