أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن أملها في تحقيق "انتصار آخر مرجو" بفوز المرشح المصري والعربي الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وفي برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، أشارت الحديدي إلى أن الأنظار تتجه غداً الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تنطلق أعمال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والتي تتضمن تصويتاً حاسماً لإصدار توصية باسم المرشح لمنصب المدير العام، تمهيداً للانتخابات النهائية في نوفمبر.

وأوضحت الحديدي أن الدكتور العناني يحتاج إلى 30 صوتاً (50+1) للفوز بالتوصية، مشيرة إلى أن منافسه الوحيد هو فيرمين إدوار ماتوكو، الذي رشحته الكونغو في وقت متأخر.

وأشادت الحديدي بـ"الضغط الكبير" الذي تقوده مصر لدعم مرشحها، لافتة إلى التواجد المكثف والجهود الحكومية لدعم ترشح العناني.

وذكرت أن وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور يتواجدان في باريس لتكثيف التأييد.

وأضافت أن الحملة المصرية كانت شاملة، حيث "قادت مصر 400 اجتماع دولي وشاركت في فعاليات متعددة"، ونجحت في تأمين التأييد العربي بالكامل 7 أصوات، ودعم الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى التأييد الفرنسي الذي توّج بحصول الدكتور العناني على أعلى وسام فرنسي.

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتعبير عن أمنيتها في أن يكسر العناني سجل الإخفاقات المصرية السابقة في هذا المنصب بعد ثلاث محاولات سابقة، قائلة: "ربما يكون غدًا يوم نصر جديد بفوز أول مدير مصري وعربي بالمنصب".

