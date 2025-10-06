وزير العمل: لا وجود لـ "عامل أجنبي" دون تصريح رسمي

كشف وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة بدأت في التركيز على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى لتنظيم سوق العمل، مؤكداً على عدم جواز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون الحصول على تصريح عمل رسمي.

وجاءت تصريحات جبران خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار، حيث أوضح آليات تطبيق القانون الجديد والقطاعات التي يشمله، تغليظ الغرامات لضمان الالتزام.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد قام بتغليظ قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، حيث قال أن الغرامات في القانون القديم "كانت لا قيمة لها"، وتبدأ قيمة الغرامات في القانون الجديد من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكد جبران أن الغرامات تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وذلك لضمان التزام المنشآت.

وأوضح جبران أن أحكام قانون العمل الجديد تنطبق على العاملين في القطاع الخاص فقط، ولا تسري على العاملين في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية الأجنبية، أتاح القانون فترة انتقالية لتقنين أوضاعها، فيما أقر القانون فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.

وتابع: تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح هذه الفئة من العمالة.

وأشار الوزير إلى أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون في الوقت الحالي.

واختتم وزير العمل حديثه بالإشارة إلى أن إقرار قانون العمل الجديد كان له أثر دولي كبير، حيث أدى إلى خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

وتابع جبران: "استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء".

