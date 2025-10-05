كشف عمرو أديب، عن تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي، لإنشاء مخزن آثار ضخم ومؤمَّن بأحدث التكنولوجيا.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن لديه تأكيدات من وزير السياحة والآثار تفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بإنشاء مخزن آثار ضخم وجديد.

وأشار أديب إلى أن المخزن الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى مستويات التأمين وباستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأكد أديب أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على التاريخ المصري، مشدداً على أن هذه الجهود المتعلقة بصون الآثار وحمايتها "أهم من مجرد إنشاء المتاحف".

وأضاف مقدم برنامج "الحكاية" أن الحضارة المصرية وتاريخها العريق يجذبان العالم بأكمله، وهو ما يبرز أهمية الحفاظ على هذا التراث.

