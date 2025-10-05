أحمد موسى ينتقد بيان "الآثار" بشأن اللوحة المفقودة: "بيان عجيب وغريب "

هاجم الإعلامي أحمد موسى بشدة وزارة السياحة والآثار المصرية على خلفية الإعلان عن اختفاء لوحة أثرية نادرة وقديمة من مقبرة خنتي كا في سقارة.

وجاء ذلك خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة صدى البلد.

وأعرب موسى عن غضبه واستغرابه من اختفاء اللوحة الأثرية التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، مؤكدًا أن الأمر ليس بسيطًا، قائلاً: "عارفين يعني إيه لوحة أثرية من 3 آلاف سنة تضيع؟ هي لمبة اتحرقت ولا اتسرقت.. دي لوحة وآثار بلد".

ووصف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي ، المذاع على قناة صدى البلد، بيان وزارة السياحة بأنه "عجيب وغريب"، مشيرًا إلى أن سرقة اللوحة تمثل خطورة على تراث مصر، خاصة وأن العالم يراقب استعدادات البلاد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتساءل عن المسؤول عن متابعة المخازن وغياب الرقابة على الآثار، رافضًا التبريرات بأن الوزير ليس لديه الوقت لمتابعة كل قطعة أثرية، ومشددًا على ضرورة تحديد المسؤول الأول عن حماية التراث.

وطالب موسى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الوضع، محذرًا من تكرار حوادث الاختفاء في المستقبل.

اختتم موسى حديثه بالإشارة إلى تكرار حوادث السرقة مؤخرًا (مثل سرقة أسورة ولوحة)، مؤكدًا أن ما حدث خلال شهرين لم يحدث في غضون 12 عاماً، وأن الحديث تحول من التجهيز لافتتاح المتحف الكبير إلى اختفاء الآثار المصرية.

