الغرف السياحية تعلن خطة لتشغيل 50 فندقاً جديداً

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاستثمارات الفندقية الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة الهادفة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأشار زعير إلى أن القطاع السياحي يواصل تحقيق قفزات قياسية للموسم الثالث على التوالي، حيث سجل 8.7 مليون سائح في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار زعير إلى خطة لتشغيل حوالي 50 فندقاً جديداً في مناطق سياحية مستحدثة تمتد من رأس الحكمة إلى السخنة وزايد الجديدة.

وتابع: يأتي اختيار هذه المواقع بناءً على معايير تستند إلى قدرتها على جذب السياح وتوفر شبكة طرق ممتازة تسهل الوصول إليها.

كما ساهمت مشاريع البنية التحتية، كالربط بين المدن السياحية، في إدراج مناطق جديدة مثل الساحل الشمالي، مرسى مطروح، سيوة، والواحات، وسانت كاترين ضمن الخارطة السياحية العالمية.

ولفت زعير إلى أن ارتفاع ثقة المستثمر الدولي يعود إلى المناخ الاستثماري الآمن والمستقر، وجهود الحكومة لتذليل العقبات اللوجستية والإدارية. وقد تم ذلك من خلال اعتماد نظام "الشباك الواحد" و"الرخصة الذهبية"، التي قلصت الموافقات المطلوبة لإقامة مشروع سياحي من حوالي 26 موافقة إلى موافقة واحدة فقط مما سرّع من وتيرة ضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التي تتم بأيادٍ مصرية خالصة.

