البابا تواضروس: الرئيس السيسي محبته كبيرة ونظرته لكل المصريين واحدة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بمحبة كبيرة وقلب متسع يشمل جميع المصريين، مشيرا إلى أن نظرته المتساوية لأبناء الوطن دون تفرقة تدخل الفرح إلى قلوب الجميع.

وأعرب قداسة البابا - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري - عن تقدير الكنيسة وكل المصريين للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفعة الوطن، قائلا: "كلنا كمصريين نفرح يوم مجيء الرئيس إلى الكاتدرائية ليلة عيد الميلاد، ليهنئ جميع المصريين بالعام الجديد من قلب الكاتدرائية.. وهذه لمحة بسيطة من أعمال كثيرة يقوم بها لخدمة المجتمع المصري".

وأكد أن المجتمع المصري يشهد تقدما تدريجيا في جميع المجالات، بفضل الإنجازات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع، مثل تطوير شبكة الطرق، وغيرها من المشروعات القومية التي تصب في مصلحة الإنسان المصري.

وأشار البابا تواضروس إلى دور الكنيسة في تنمية المجتمع، مؤكدا أن الكنيسة كان لها على مدار عشرات ومئات السنين دور بارز في إنشاء المدارس، باعتبارها وسيلة لتنشئة أجيال جديدة تنتمي للوطن وترتبط بالأرض، وتسهم في بناء المجتمع.

