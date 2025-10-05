الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، يعقبه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجّه صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

ووضع الرئيس إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد". وحيا الرئيس عددا من قدامى قادة حرب أكتوبر، قبل أن يضع إكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ووضع إكليل من الزهور على الضريح.