أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن اجتماع القائمة الوطنية "من أجل مصر" الذي عقده حزب مستقبل وطن يمثل خطوة نهائية لتوحيد 12 حزبًا في تحالف انتخابي، مشددًا على أن هذا اللقاء يأتي مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للترشح.

وقال السادات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن التحالف يشمل تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أن هذا النموذج سبق تطبيقه في انتخابات 2020 ومجلس الشيوخ 2025، كاستكمال لمشاورات مستمرة.

وأوضح أن أحزاب المعارضة انضمت بسبب محدودية إمكانياتها في النظام الحالي، قائلًا: "النظام الذي يقسم 50% قوائم و50% فردي لا يتيح للأحزاب الصغيرة المنافسة، فالتحالف يضمن تمثيلًا برلمانيًا."

وأشار السادات إلى اتفاق الأحزاب على إخلاء حوالي 40 دائرة انتخابية للمنافسة الحرة للمعارضة والمستقلين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز المنافسة ويحفز المشاركة الشعبية.

وأضاف أن توزيع الحصص داخل القائمة يعتمد على الوزن النسبي لكل حزب، مشيرًا إلى أن أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية لها نصيب الأسد، بينما تتراوح حصص الباقين بين 3 إلى 10 مقاعد.

وعلى صعيد توزيع الحصص داخل القائمة ، أكد أن المسألة حُسمت خلال الأسابيع الماضية ولم تكن محور اجتماع السبت، موضحا أنها تخضع لـ "الوزن النسبي" لكل حزب من حيث تواجده وتفاعله وقدراته.