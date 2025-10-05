إعلان

محافظ البحيرة تكشف حجم الخسائر من ارتفاع منسوب مياه النيل

كتب : حسن مرسي

12:36 ص 05/10/2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الوضع في المحافظة مستقر رغم ارتفاع منسوب مياه النيل، مشددة على أن الإجراءات الاحترازية المبكرة ساهمت في السيطرة على الوضع دون خسائر كبيرة.

وقالت عازر خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المناطق المتأثرة تقتصر على 61 فدانًا من الزراعات في مركز ومدينة كفر الدوار، مضيفة أن مستوى الغمر يتراوح بين 30 و60 سنتيمترًا فقط.

وأوضحت أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد منذ أكثر من شهر بالتنسيق مع قطاعات الري والزراعة، قائلة: "نتابع الوضع على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للسلامة لضمان استقرار الأوضاع".

وأشارت عازر إلى أن ظاهرة ارتفاع منسوب النيل تتكرر سنويًا في أراضي طرح النهر، مؤكدة أن التحذيرات المسبقة للمزارعين ساعدت في تقليل الضرر على الزراعات القائمة.

وأضافت أنها تفقدت المناطق المتأثرة صباح اليوم مع مهندسي الري، مشيرة إلى أن الوضع مطمئن وأن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يضمن استمرار الاستقرار حتى نهاية الموسم.

وتابعت أن التقارير الدورية تصدر كل ساعتين لمتابعة التطورات، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الري وإجراءات رئيس الوزراء المبكرة ستضمن مرور موسم الفيضان بسلام دون تأثيرات كبيرة.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة

حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار

توجيهات رئاسية بشأن توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جاكلين عازر ببرنامج الحكاية خسائر ارتفاع منسوب مياه النيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند