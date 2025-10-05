محافظ البحيرة تكشف حجم الخسائر من ارتفاع منسوب مياه النيل

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الوضع في المحافظة مستقر رغم ارتفاع منسوب مياه النيل، مشددة على أن الإجراءات الاحترازية المبكرة ساهمت في السيطرة على الوضع دون خسائر كبيرة.

وقالت عازر خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المناطق المتأثرة تقتصر على 61 فدانًا من الزراعات في مركز ومدينة كفر الدوار، مضيفة أن مستوى الغمر يتراوح بين 30 و60 سنتيمترًا فقط.

وأوضحت أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد منذ أكثر من شهر بالتنسيق مع قطاعات الري والزراعة، قائلة: "نتابع الوضع على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للسلامة لضمان استقرار الأوضاع".

وأشارت عازر إلى أن ظاهرة ارتفاع منسوب النيل تتكرر سنويًا في أراضي طرح النهر، مؤكدة أن التحذيرات المسبقة للمزارعين ساعدت في تقليل الضرر على الزراعات القائمة.

وأضافت أنها تفقدت المناطق المتأثرة صباح اليوم مع مهندسي الري، مشيرة إلى أن الوضع مطمئن وأن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يضمن استمرار الاستقرار حتى نهاية الموسم.

وتابعت أن التقارير الدورية تصدر كل ساعتين لمتابعة التطورات، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الري وإجراءات رئيس الوزراء المبكرة ستضمن مرور موسم الفيضان بسلام دون تأثيرات كبيرة.

