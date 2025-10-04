هل تشهد مصر فيضانات مائية حال انهيار سد النهضة؟ خبير يجيب

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى احتمالية تعرض مصر لفيضان مائي حال انهيار "سد النهضة" الإثيوبي وذلك في ظل حال التخبط التي تسيطر على طريقة تشغيل السد والتي تسببت مؤخرا في وقوع فيضانات مدمرة بالسودان.

وقال شراقي في تصريحاته لمصراوي: حال انهيار سد النهضة ستكون الكارثة الكبرى على الشعب السوداني حيث أن بلادهم ستشهد توسنامي مائي يعجز أي تدخل بشري على إيقافه.

وتابع: لو مستقبلا حصلت حرب بين أثيوبيا والسودان، ستكون إثيوبيا الرابح الأكبر بنسبة 100% دون أي خسائر بشرية أو تقنية لأنها ستدمر السودان بفتح كامل بوابات المفيض.

وفيما يتعلق بموقف مصر قال شراقي حال انهيار السد ستكون الأضرار على مصر طفيفة للغاية نظرا لأنه يوجد مفيض مياه توشكى بالإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط وادفينا على فرع رشيد التي يمكن من خلالها تصريف المياه نحو المتوسط فضلا عن التصميم الهندسي للسد العالي الذي يمكنه من حجز 162 مليار متر مكعب من المياه".

واختتم شراقي حديثه مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن أي أضرار كارثية قد تلحق بها حال انهيار السد الإثيوبي.

وشهدت دولة السودان فيضانات عارمة خلال الأيام الماضية أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد المناطق السودانية وذلك بعد أن فتحت أثيوبيا بوابات الطوارئ بمفيض سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب.

