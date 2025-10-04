نائب وزير التعليم: تدويل التعليم الفني يعزز مكانة خريجي مصر عالميًا

أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الوزارة، مشددًا على أن التحولات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الـ11 الماضية غيرت ملامحه بشكل جذري.

وقال بهاء خلال الجلسة الحوارية لرواد التعليم الفني بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أن وجودها في الحفل يعكس دعم القيادة السياسية للطلاب المتفوقين، مضيفًا أن هؤلاء الطلاب هم فخر مصر ومستقبلها.

وأوضح بهاء أن الوزارة تعمل على مبادرة طموحة لتدويل التعليم الفني، قائلًا: "هدفنا أن يحصل كل خريج من الدبلومات الفنية، أو ما يُعرف الآن بالبكالوريا التكنولوجية، على شهادة دولية معتمدة خلال السنوات القليلة المقبلة."

وأشار بهاء، إلى أن هذه الشهادات ستكون من دول مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، اليابان، كندا، أو الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا التوجه سيرفع مستوى خريجي التعليم الفني ليصبحوا مؤهلين عالميًا.

وأضاف بهاء أن المستثمرين المصريين والأجانب يبحثون عن عمالة فنية وتكنولوجيين مدربين على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستدعم قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة.

وتابع نائب الوزير، أن تطوير التعليم الفني يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، قائلًا: "نعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا، مما يعزز الاستثمار ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية."

وأكد بهاء أن الوزارة تسعى لضمان حصول كل طالب على تدريب عملي متقدم، مشددًا على أن هذا النهج يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

