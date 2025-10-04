ماسبيرو يستضيف المؤتمر الصحفي للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن عقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مؤتمراً صحفياً للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت أن مسرح التليفزيون بماسبيرو يستضيف المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة ومراسلي وسائل الإعلام.

