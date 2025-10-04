إعلان

ماسبيرو يستضيف المؤتمر الصحفي للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمد عبدالناصر

02:25 م 04/10/2025

حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن عقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مؤتمراً صحفياً للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت أن مسرح التليفزيون بماسبيرو يستضيف المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة ومراسلي وسائل الإعلام.

الهيئة الوطنية للإعلام حازم بدوي انتخابات مجلس النواب 2025 ماسبيرو

