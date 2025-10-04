إعلان

رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا وعددًا من المصانع - بث مباشر

كتب : محمد عبدالناصر

01:06 م 04/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأرض المعارض الدولية بمحور المشير.

عقب ذلك، من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء، عدة مصانع تابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحرف اليدوية عبد الفتاح السيسي

