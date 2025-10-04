رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا وعددًا من المصانع - بث مباشر

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأرض المعارض الدولية بمحور المشير.

عقب ذلك، من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء، عدة مصانع تابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية.

