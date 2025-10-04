طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2025

كتب - محمد صلاح

يحرص الكثير من المواطنين الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الخاصة بهم حتى يتمكنوا من دفع فاتورة شهر أكتوبر 2025، بطرق سهلة وآمنة لسداد الفاتورة الشهرية عبر الوسائل الإلكترونية أو من خلال منافذ التحصيل المعتمدة.

وتوفر وزارة الكهرباء، والتطبيقات البنكية، وشركات الدفع الإلكتروني، حلولًا متعددة لتيسير عملية السداد، إلى جانب نشر إرشادات مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء.

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء عبر موقع الوزارة

يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية وسدادها إلكترونيًا، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على قسم الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير، وتحديد المحافظة التابع لها محل السكن، ثم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، والضغط على زر الاستعلام.

وبعد ظهور قيمة الفاتورة يمكن اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإنهاء العملية في دقائق معدودة.

وسائل دفع الفواتير للمشتركين

أتاحت وزارة الكهرباء، العديد من الطرق لسداد قيمة الفواتير بما يتناسب مع طبيعة كل مواطن، حيث يمكن السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني المتوفرة في مكاتب البريد ومنافذ الدفع المختلفة مثل (أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي - مصاري - Bee).

كما يوجد 60 ألف مركز معتمد لتحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية.

المحافظ البنكية وشركات المحمول

توفر 12 محفظة بنكية إمكانية دفع فواتير الكهرباء بسهولة، وتشمل محافظ البنوك الكبرى مثل (الأهلي - مصر - الإسكندرية - CIB - بلوم - كريدي أجريكول - أبو ظبي الإماراتي - عودة - الإسكان والتعمير - QNB - قناة السويس - NBK).

ويتم ذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية المتاحة على متجري App Store وPlay Store.

كما تدعم شركات المحمول المختلفة إمكانية السداد عبر تطبيقاتها الرسمية، إضافة إلى تطبيق My Fawry الذي يعد من أكثر الوسائل استخدامًا.

ماكينات الصراف الآلي والمنافذ الإلكترونية

يستطيع المواطن أيضًا السداد من خلال 10 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر الذي يتيح خدمات الاستعلام والدفع لجميع شركات التوزيع.

كما توجد 120 ألف نقطة تحصيل فواتير لشركة فوري، مما يسهل عملية الدفع في أي وقت ومن أي مكان.

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026