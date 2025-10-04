سنرى مشهد النهاية.. توفيق عكاشة يعلق على قبول حماس مبادرة ترامب

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على موافقة حركة حماس على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تسليم الأسرى والجثامين.

وقال "عكاشة"، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": حماس تقبل مبادرة ترامب في تسليم الأسرى والجثامين، وما تبقى من وجهة نظرها وليس من وجهة نظر ترامب، وسوف نشاهد خلال الأيام القادمة مشهد النهاية".

