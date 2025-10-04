الرعاية الصحية: نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة في أسوان والسويس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي ومجمع السويس الطبي، في خطوة جديدة تعكس حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بالمحافظات، وترسيخ مبادئ العدالة والجودة والشمول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن عمليات زراعة القوقعة تُجرى حاليًا في خمس محافظات من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، موضحًا أن تكلفة العملية خارج المظلة التأمينية قد تصل إلى مليون جنيه، بينما لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل 482 جنيهًا فقط طوال فترة الإقامة والرعاية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مستشفيات الهيئة سبق أن أجرت 155 عملية زراعة قوقعة ناجحة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأن انضمام أسوان والسويس لإجراء هذه العمليات يمثل امتدادًا لمسيرة التوسع في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة للمواطنين، وفق أحدث التقنيات العالمية، مع تجهيز مراكز متكاملة للتأهيل السمعي والنطقي داخل منشآت الهيئة.

وشدد "السبكي"، على أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل قائم على الجودة والعدالة، يعزز من مكانة مصر على الخريطة الصحية إقليميًا ودوليًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة، أن أولى العمليات بمستشفى أسوان التخصصي نُفذت على يد فريق طبي برئاسة الدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد عبد الخالق رضوان، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، والدكتورة غادة محمود مرسي والدكتور محمود صلاح (استشاريي التخدير)، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو المجد أبو الوفا محمود، مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، والدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد.

كما جرت العمليات بمجمع السويس الطبي، على يد فريق متخصص يضم الأستاذ الدكتور أشرف لطفي، رئيس قسم الأنف والأذن بالمجمع، إلى جانب عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، وذلك تحت إشراف اللواء طبيب محمد أبو النجا، مدير المجمع، والدكتور أحمد عطية القائم بأعمال نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالسويس، والدكتور أيمن رخا رئيس إقليم القناة.