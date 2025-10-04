ذاكرة النصر في معارض وندوات.. دار الكتب توثق 6 أكتوبر بالفن والكلمة

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عن إطلاق برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والبحثية، التي تقام داخل مقار الهيئة وخارجها خلال شهر أكتوبر 2025.



وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر 1973، وتحت شعار فرحت مصر.



وتشمل الفعاليات أكثر من 20 نشاطًا رئيسيًا، إلى جانب أنشطة المكتبات الفرعية الـ 28، حيث تنظم معارض وثائقية وفنية، وندوات علمية وثقافية، وورش حكي وفنون للأطفال، فضلًا عن أنشطة إلكترونية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك احتفاءً بملحمة العبور العظيم وما تحمله من معانٍ وطنية خالدة.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الدور الوطني والثقافي الرائد الذي تضطلع إليه الهيئة، وحرصها الدائم على أن تكون منارة للمعرفة والهوية المصرية، ومركزًا لإحياء التراث، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء عبر الثقافة والفنون والبحث العلمي.



فعاليات ثقافية وفنية



تتضمن الأنشطة معرضًا وثائقيًا بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة: في الذاكرة الوطنية" ينطلق يوم ٥ أكتوبر ويستمر حتى 7 أكتوبر بمركز الهناجر، ومعرض كاريكاتير يوثق أحداث أكتوبر 1973، يقام بقاعة الفنون بمقر دار الكتب، إضافة إلى معرض دوريات لمانشيتات الحرب يصحبه ندوة يشارك بها متخصصون لاستعراض الصحف وقت الحرب، كما يقام معرض لكتب حرب أكتوبر بقاعة الاطلاع حتى منتصف الشهر، ويليه معرض لكتب العقاد من 18 حتى 30 أكتوبر.



كما يشهد الشهر ندوات وورش متنوعة، منها: ندوة بعنوان "الأغنية الوطنية في لحظات النصر" يوم 6 أكتوبر، وندوة "حرب اكتوبر..التاريخ والوعي والذاكرة" يوم 7 أكتوبر، إضافة إلى ورش فنية لعمل مجسمات الدبابات والطائرات، وورش حكي فنية وثقافية للأطفال والشباب، ورحلة ميدانية لبانوراما أكتوبر يوم 16 أكتوبر.



مؤتمرات وبحوث



على الصعيد البحثي، ينظم مركز تحقيق التراث مؤتمرًا علميًا يومي 28 و29 أكتوبر بعنوان "إعادة تحقيق التراث: الواقع والجدوى" بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين، كما يستمر مركز التنمية البشرية في مبادرته "أعرف وطنك".





أنشطة الطفل



يقدم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل سلسلة من الأنشطة الإلكترونية على مدار الشهر عبر قناته على اليوتيوب وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن قصائد وطنية وأفلامًا وثائقية عن بطولات أكتوبر، كما يقيم برنامجًا تربويًا بعنوان "أخلاقنا" في أيام متفرقة من الشهر لترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية لدى الأطفال.







