قرار مرتقب للسعودية بخفض مدة تأشيرات العمرة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل قرار السعودية بتقليص مدة تأشيرات العمرة بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن السعودية قررت تقليص مدة تأشيرات العمرة من ثلاثة أشهر إلى شهر اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبين عضو غرفة شركات السياحة، أن السعودية عندما تقترب من مواسم رجب وشعبان ورمضان تبدأ في اتخاذ إجراءات مختلفة في تأشيراتها؛ استعدادًا لهذه المواسم ومنعًا للتكدس وتفاديًا لأخطاء المواسم السابقة.

وأكد أنه سيكون هناك قرارات أخرى تتعلق بباقي التأشيرات خلال الفترة المقبلة.

