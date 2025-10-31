بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ الباز عبدالرحمن سلامة، ويتلو القرآن الشيخ أحمد مسعود أحد أئمة المسجد.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى"، للتوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات، على أن يكون الثانية موضوعها "التعامل اللائق مع السائح"، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.