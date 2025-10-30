زاهي حواس يكشف عن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير وموعد استردادها

كتب- حسن مرسي:

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار، لكنه يرى أن المشروع العملاق سيسترد هذه التكلفة خلال عامين فقط بفضل انتعاش السياحة.

وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "من بعد 4 نوفمبر هنشوف طوابير قدام المتحف المصري الكبير، والسياحة دي ليها مردود كبير على البلد، وعلى الحكومة، وعلى الشعب.. مفيش واحد في مصر مش بيستفاد من السياحة."

وتابع: المتحف ساهم في خلق حالة جديدة من الوعي الأثري والثقافي بين المصريين، والافتتاح المرتقب جعل الجميع يشعر بالفخر والانتماء للحضارة المصرية.

وأكد حواس أنه لا بد أن يتم تدريب كافة العاملين بالقطاع السياحي والآثار بشكل جيد لكي يعطي إضافة أكبر للقطاع والتعامل الجيد مع السائحين بعيدا عن السلوكيات السيئة التي كانت تمثل عنصر سلبي في التعامل مع السياح، مطالبًا بأن يكون هناك تسويق سياحي عبر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وأشار حواس إلى أنه عندما تولى الإشراف على الآثار في عام 2002، اكتشف وجود مشكلة كبيرة تتطلب الحل العاجل وهي الاهتمام بالكوادر البشرية قبل ترميم القطع الأثرية نفسها، موضحًا أنه عمل على رفع رواتب الموظفين وتقديم مكافآت شهرية ضخمة لتشجيعهم ما أسعد العاملين ورفع معنوياتهم.

