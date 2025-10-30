شهدت ليلة أمس، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي يتابع اللمسات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير - صور

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميدانياً، اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، المُقررة السبت المقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يرد على مقترح منح الطلاب والموظفين إجازة الأحد بسبب المتحف الكبير

رد مصدر مطلع بوزارة العمل، على مقترح منح العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003 إجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن المتحف يستعد لعرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد، والتي يصل عددها إلى 5398 قطعة أثرية .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أسعار ومقر بيع العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2025، والذي يقضي بالسماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة بفئات 1، 5، 10، 25، 50، و100 جنيه، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أضخم المتاحف الأثرية في العالم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التوقيت الشتوي.. السكة الحديد تعلن موعد القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الشتوي علي رحلاتها اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة)، وذلك عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم نفسه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صورة.. نص الدعوة الرسمية للرؤساء والملوك لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

بدأ العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه السبت المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول رد من الجيزة بشأن أنباء غلق الطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير- خاص

تداولت خلال الساعات القليلة المقبلة أنباء عن إغلاق محافظة الجيزة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنع سير المواطنين من خلالها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أحدث صور الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف الكبير قبل افتتاحه رسميًا

واصلت محافظة الجيزة، جهود تطوير الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، قبل افتتاحه رسميًا خلال الأام القليلة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نصائح مهمة من "العمل" للعاملين بالقطاع الخاص بشأن توقيع العقود

وجه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، نصائح مهمة لجميع العاملين في القطاع بعد إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الجيزة: الانتهاء من كافة الاستعدادت المتعلقة بافتتاح المصري الكبير

أعلن محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حركة تنقلات جديدة بأحياء ومراكز الجيزة - قائمة بالأسماء

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه وبالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة تم ضخ دماء جديدة بعدد من المواقع التنفيذية بالأحياء والمراكز، في إطار الحرص على تجديد الدماء ودفع منظومة العمل بعناصر قادرة على المتابعة والإنجاز واستكمال مسيرة التنمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا