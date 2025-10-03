وكيل العروس.. نقيب المأذونين يعلن تطبيق إجراءات جديدة للزواج

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، في تصريحات خاصة لمصراوي: إن جميع مأذوني مصر تلقوا تعليمات وتعميمات حديثة بشأن إجراء عقد القران وإتمام حالات الزواج.

وأضاف عامر: جاءت التعليمات الجديدة خاصة باستيفاء إجراءات الولاية فى زواج البنت من سن ۱۸ حتى ٢١ سنة.

وتابع: نصت التعليمات الجديدة على أن الولي المعتبر للعروس هو الأب أو الجد لأب فقط، وفى حالة سفر الأب يلزم تقديم توكيل منه شخصيا للمراد تعيينه وليا في الزواج.

وواصل عامر: فى حالة وفاة الأب أو الجد لأب، يتم تقديم طلب من صاحب الشأن الراغب في الولاية في العقد إلى رئيس محكمة الأسرة بطلب تعيينه ولي على الراغبة في الزواج.

وأكمل عامر: أما من بلغت ٢١ سنة وما بعدها فلا تلزمها تلك التعليمات.

وتُعرف الولاية في سياق الزواج بأنها سلطة يُخولها الشرع والقانون لشخص معين، غالبًا ما يكون الأب أو الجد، للإشراف على إبرام عقد الزواج الخاص بالفتاة.

وتهدف هذه الولاية في الأساس إلى حماية مصالح الفتاة وضمان اختيار الزوج المناسب، وذلك وفقًا للتقاليد والأعراف المستقاة من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في الأحوال الشخصية بمصر، وتتعدد آراء الفقهاء حول مدى إلزامية هذه الولاية للفتاة البالغة الرشيدة، وينظم القانون المصري الأحوال الشخصية وفقًا للمرجع الفقهي الحنفي.

وينص القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، على أنه يجوز للفتاة البالغة 21 سنة أن تزوج نفسها أو أن توكل وكيلًا بعقد رسمي من الشهر العقاري.

وإذا كانت أقل من 21 سنة أو بكرًا صغيرة، يشترط حضور الولي الشرعي (الأب ثم الجد ثم الأخوة حسب ترتيب العصبة)، وفي حال رفض الولي دون سبب شرعي، يمكن رفع الأمر إلى المحكمة، وللقاضي أن يزوجها أو يحدد وكيلًا عنها.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة