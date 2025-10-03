السكة الحديد تُسيّر الرحلة الـ 22 لإعادة السودانيين لوطنهم- صور

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في دعم الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر.

وقامت الهيئة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثانية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم منذ بدء المبادرة نحو 20944 راكبًا سودانيًا.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيانها، الجمعة، أن القطار من المقرر أن يصل إلى محطة السد العالي الساعة 23:40 مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته لخدمة الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات لضمان سفر آمن ومريح للمستفيدين من المبادرة، في إطار التعاون المصري السوداني الوثيق.

