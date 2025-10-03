الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة عند استلام أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

وبحسب خطاب من الوزارة، وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة تجهيز مجموعة من المستندات قبل استلام جهاز التابلت، وتشمل:

- إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 105 جنيهات عبر مكاتب البريد، مع إرفاق صورتين منه.

- عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة للطالب.

- حافظة أوراق شفافة مزودة بكبسولة لحفظ المستندات.

وأوضحت المدارس أن هذه الأوراق يتم الاحتفاظ بها لدى الطالب لحين صدور التعليمات النهائية بموعد التسليم الرسمي من الوزارة.

