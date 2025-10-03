إعلان

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2026

كتب : أحمد الجندي

01:46 م 03/10/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة عند استلام أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

وبحسب خطاب من الوزارة، وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة تجهيز مجموعة من المستندات قبل استلام جهاز التابلت، وتشمل:

- إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 105 جنيهات عبر مكاتب البريد، مع إرفاق صورتين منه.

- عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة للطالب.

- حافظة أوراق شفافة مزودة بكبسولة لحفظ المستندات.

وأوضحت المدارس أن هذه الأوراق يتم الاحتفاظ بها لدى الطالب لحين صدور التعليمات النهائية بموعد التسليم الرسمي من الوزارة.

اقرأ أيضاً:

7 طلاب خارج القيد الإلكتروني بإحدى مدارس منشأة القناطر.. والتعليم تتحرك

موعد أخر فرصة للتظلم على نتيجة معادلات التجارة بالأعلى للجامعات

"التعليم" تتيح تقييمات الأسبوع الثاني للصف الأول الثانوي.. التفاصيل كاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم التابلت المدرسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* إسرائيل تعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة
شلل حكومي يضرب أمريكا للمرة الرابعة بعهد ترامب.. ماذا وراء الأزمة؟