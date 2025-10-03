كتب- محمد شاكر:



تحت شعار "وفرحت مصر"، اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، برنامج احتفالات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر أكثر من 500 فعالية فنية وثقافية تمتد في جميع محافظات الجمهورية، لتجسد روح النصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تعمّق الانتماء وتستحضر قيم البطولة والتضحية.



وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد تأتي هذا العام تحت شعار (وفرحت مصر)، لتعكس أثر تلك الذكرى الغالية في قلوب المصريين ومكانة هذا الحدث الخالد في الذاكرة الوطنية".



وأشار إلى أن الفعاليات، التي تتوزع على جميع المحافظات وتشمل ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تهدف إلى تجسيد روح النصر وتعميق الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن البرامج المتنوعة تتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية وعروضًا مسرحية وموسيقية وسينمائية، تمثل قوة ناعمة قادرة على استعادة أجواء البهجة والفخر التي عاشتها مصر عقب العبور العظيم، وتعمل في الوقت نفسه على بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها ببطولات الجيش المصري وتضحياته.



وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على إعداد برنامج متكامل يوثّق فعاليات الاحتفالات، يتم بثه طوال شهر أكتوبر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض وثائقيات وأفلامًا تسجيلية نادرة، إلى جانب لقطات من احتفالات مصر وكبار فنانيها الذين خلدوا لحظة العبور في وجدان الوطن.



وأكد وزير الثقافة أن الوزارة حرصت على أن تمتد أنشطة الاحتفال لتشمل جميع فئات المجتمع، من خلال مبادرات نوعية منها إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة معرض كتاب لأول مرة بمحطة مترو الأوبرا، فضلًا عن الفعاليات المخصصة للأطفال والشباب وذوي الهمم، بما يترجم الدور الوطني للثقافة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.



وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على أن ذكرى أكتوبر ستظل دائمًا مصدر إلهام للأدباء والفنانين والمبدعين، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ماضية في تقديم برامجها التي تعزز روح الولاء والانتماء وتعيد إحياء قيم التضحية والفداء، باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية المصريين وذاكرتهم التاريخية.