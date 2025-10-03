سد النهضة| متى تنتهي فيضانات السودان؟.. خبير يكشف التفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن توقعاته بشأن الفيضانات التي تشهدها السودان منذ أيام وذلك بعد أن فتحت الحكومة الإثيوبية 4 بوابات من مفيض سد النهضة والمعروفة ببوابات الطوارئ.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنحسر الفيضانات وتنخفض مناسيب المياه بالسودان خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن خفضت إثيوبيا المياه المنصرفة من سد النهضة لأقل من 400 مليون متر مكعب.

وتابع: إثيوبيا استجابت مؤخرا لتخفيض المنصرف من سد النهضة، نظرا لأنه لو استمر يومين أو ثلاثة أخرى، كان من الممكن أن ينهار سد الروصيرص لأنه عبارة عن سد ترابي، وبالتالي لو تعرض لكميات من المياه، وفي حالة تجاوزت المياه أعلى سد الروصيرص سينهار، لأنه سد عبارة عن طمى وليس سدًا خرسانيًا مثل سد النهضة».

واختتم شراقي حديثه مؤكدا أن السبب الأول لفيضانات السودان هو التخبط وسوء الإدارة المسيطرة على تشغيل السد.

وشهدت السودان فيضانات مياه كبيرة خلال الأيام الأخيرة اجتاحت عدداً من القرى والأحياء الواقعة على ضفاف النهر.

