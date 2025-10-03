إعلان

اعتماد مركز التدريب بمستشفى زايد التخصصي من المجلس الصحي المصري

كتب : أحمد جمعة عسكر

03:00 ص 03/10/2025

مركز التدريب بمستشفى زايد التخصصي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد مركز التدريب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي من المجلس الصحي المصري، كأول مركز تدريبي معتمد على مستوى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أكدت الوزارة أن هذا الاعتماد يأتي تقديرًا لجهود المستشفى في تقديم برامج التعليم الطبي المستمر (CPD)، والالتزام بمعايير التدريب الطبي التي تضمن تطوير الكفاءات وتعزيز جودة الممارسات الصحية.

حصل مركز التدريب بالمستشفى على اعتماد لتقديم عدة برامج، من بينها: دورة أساسية في تخطيط صدى القلب (Echocardiography Basic Course)، وبرامج متخصصة في إتقان إدارة الأمراض المعدية وترشيد استخدام المضادات الحيوية (Mastering Infectious Diseases & Antimicrobial Stewardship).

يمتد اعتماد المجلس الصحي المصري لمركز التدريب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي في الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 27 يوليو 2029، ما يعكس ثقة المجلس في قدرة المركز على مواصلة دعم المنظومة الصحية بتأهيل كوادر طبية متميزة.

مركز التدريب بمستشفى زايد التخصصي المجلس الصحي المصري وزارة الصحة والسكان برامج التعليم الطبي المستمر

