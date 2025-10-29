إعلان

القومي للمرأة يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى

كتب : نور العمروسي

11:22 م 29/10/2025

القومي للمرأة يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته واعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم عضوة المجلس بمناسبة إعادة إنتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية بالإجماع وقد جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر العام الثامن والعشرين المنعقد بدولة الكويت.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن بالغ فخرها واعتزازها بإعادة إنتخاب الدكتورة إيناس عبد الدايم في هذا المنصب الهام مؤكدة أن ذلك يعد تقديرا لدورها القيادى وجهودها المستمرة فى دعم المشهد الموسيقى العربى وتطوير برامجه ومشروعاته على المستويين الإقليمي والدولى ويعكس ما تتمتع به من مكانة علمية وفنية رفيعة ودور بارز في دعم وتطوير المشهد الثقافي والموسيقي العربى مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والعربية القادرة على الريادة والتميز في المحافل الإقليمية والدولية متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها المشرفة لخدمة الثقافة والفن العربي.

القومي للمرأة يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى (1)

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار الدكتورة إيناس عبد الدايم المجمع العربي للموسيقى الكويت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس