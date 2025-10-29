إعلان

"خارجية النواب" تنظر غدا تعديل قانون فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

كتب : نشأت علي

10:56 م 29/10/2025

النائب كريم درويش

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، غدا الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.

ونص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء، في 2018، وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مجلس النواب النائب كريم درويش وزارة الخارجية قانون فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

