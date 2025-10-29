التموين: تمكين الشباب والابتكار ركيزتان أساسيتان في الجمهورية الجديدة

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، في فعاليات النسخة الثامنة عشر من مسابقة "إنجاز العرب الإقليمية لريادة الأعمال"، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات العربية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي.

وأكد وزير التموين، في كلمته خلال الفعاليات، أن انعقاد هذه المسابقة يأتي بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تُجسد أسمى معاني الإرادة والعزيمة والانتصار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل اليوم تحقيق انتصارات جديدة في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مسار الجمهورية الجديدة القائمة على الإبداع والإنجاز والعمل.

وأوضح الوزير، أن مسابقة "إنجاز العرب" تمثل حدثًا عربيًا رائدًا يعكس التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، وهو الاتجاه الذي تبنّته مصر في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في صدارة أولويات التنمية المستدامة.

وأضاف أن بناء المستقبل يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في العقول يمثل الركيزة الأساسية لتأسيس اقتصاد قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات في مجالات التحول الرقمي ودعم الابتكار وتمويل المشروعات الناشئة، إلى جانب تطوير منظومات التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد الحديثة، بما يتيح للشباب فرصًا أكبر للقيادة والإبداع.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لمؤسسة "إنجاز مصر" على دورها في دعم رواد الأعمال الشباب وتوسيع قاعدة المبتكرين في الوطن العربي، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع ضمن أولوياتها تشجيع الشباب على الانخراط في منظومة التجارة الحديثة وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الذكي والمستدام.

ووجه رسالة إلى الشباب العربي، قال فيها: "المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بالإرادة، والنجاح لا يُوهب، بل يُنتزع بالعزم والعمل والإيمان بالقدرة على التغيير".

وقدم الوزير الشكر لمؤسسة "إنجاز مصر" ولجميع القائمين على تنظيم المسابقة والشركاء الداعمين لهذا الحدث العربي المرموق، متمنيًا لشباب الوطن العربي دوام التوفيق والنجاح، ولمصر مزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

