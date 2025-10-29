تداولت خلال الساعات القليلة المقبلة أنباء عن إغلاق محافظة الجيزة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنع سير المواطنين من خلالها.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، حقيقة إغلاق محافظة الجيزة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنع سير المواطنين من خلالها.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه لا يوجد غلق لأي طريق أو محور بالمحافظة حتى الآن.

وتابع: في حال أي غلق لن يكون مفاجأة للمواطنين، وستصدر المرور بيانًا بذلك.

يذكر أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي سياق متصل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

محافظ القاهرة: تزيين الطرق بأعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير